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В украинском селе радикалы подожгли здание часовни

11:52
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Все произошло ночью

На Украине националисты перешли от захватов храмов канонической православной церкви к их уничтожению. В селе Новополтавка радикалы под покровом ночи подожгли здание часовни.
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На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как прихожане в ужасе наблюдают за полыхающей церковью. Отметим, это далеко не первая подобная варварская выходка раскольников. Несколько дней назад радикалы забросали коктейлями Молотова храм Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области. В результате полностью выгорели алтарь, престол и жертвенник. Серьезно пострадали несущие конструкции здания, которое было построено совсем недавно. До этого происшествия в адрес священника и прихожан церкви поступали многочисленные угрозы.

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