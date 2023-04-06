В украинском селе радикалы подожгли здание часовни

Все произошло ночью

На Украине националисты перешли от захватов храмов канонической православной церкви к их уничтожению. В селе Новополтавка радикалы под покровом ночи подожгли здание часовни.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как прихожане в ужасе наблюдают за полыхающей церковью. Отметим, это далеко не первая подобная варварская выходка раскольников. Несколько дней назад радикалы забросали коктейлями Молотова храм Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области. В результате полностью выгорели алтарь, престол и жертвенник. Серьезно пострадали несущие конструкции здания, которое было построено совсем недавно. До этого происшествия в адрес священника и прихожан церкви поступали многочисленные угрозы.

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