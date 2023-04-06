ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стрельба и взрывы слышны недалеко от Иерусалима

11:50
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Беспорядки продолжаются

Ближний Восток снова пылает. На юге Израиля воют сирены. А недалеко от Иерусалима слышны стрельба и взрывы. Там начались прямые столкновения израильтян и палестинцев. Новые беспорядки и в Старом городе. ЦАХАЛ вновь штурмует мечеть Аль-Акса.

В здании забаррикадировалась агрессивно настроенная палестинская молодёжь. Силовиков забрасывают камнями и палками. Ворвавшись в одну из главных исламских святынь, военные не церемонятся. Активно применяют спецсредства: от электрошокеров до резиновых пуль. Есть пострадавшие. Молящихся насильно выводят из мечети.

Беспорядки на Храмовой горе - святом для иудеев и мусульман месте - вспыхнули ещё накануне, когда армия обороны Израиля провела там первый рейд. История запутанная. Тель-Авив утверждает, что в мечети засели палестинские радикалы. Они планировали напасть на иудейских паломников. Те собирались провести в Аль-Аксе религиозные обряды, хотя по текущему статус-кво делать это евреям запрещено. В результате жестоких потасовок 100 человек получили травмы. Около 400 участников были задержаны. Из Сектора Газа по Израилю выпустили несколько ракет. Система ПВО "Железный купол" перехватила большинство. Последовали ответные удары.

В Секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в израильских городах с арабским населением - протесты и массовые потасовки с полицией. Звучат призывы к джихаду, причём не только в зоне конфликта, но и далеко за её пределами - даже на улицах американских городов. Палестина обратилась к международному сообществу с требованием осудить действия израильских военных.

ООН призывает обе стороны воздержаться от насилия. Об опасности полномасштабного конфликта предупредили в российском МИДе: "Подобные события в очередной раз подтверждают, что без комплексного политического урегулирования застарелого конфликта прервать "замкнутый круг" насилия не удастся. Никакие полумеры и запоздалые решения, концентрирующиеся на сиюминутных вопросах, не смогут обеспечить долгосрочную и устойчивую стабильность в регионе".

Москва предлагает обстоятельно обсудить новый виток эскалации на заседании Совбеза ООН 25 апреля. Оно пройдёт под председательством Сергея Лаврова.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция Израиля
Полиция Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.