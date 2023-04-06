На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Жириновскому

Высота монумента - около трёх метров

На Новодевичьем кладбище сегодня открыли памятник Владимиру Жириновскому. Основатель ЛДПР, один из самых ярких политиков России, ушёл из жизни ровно год назад. Телеграмму участникам мемориальной церемонии направил Владимир Путин.

Как отметил президент, Жириновский искренне стремился внести свой вклад в решение важнейших задач. Твёрдо защищал суверенитет и достоинство страны. В церемонии открытия памятника приняли участие члены ЛДПР - в том числе лидер фракции Леонид Слуцкий. А также председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов и родственники политика, сообщает "ТВ Центр".

Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост. Общая высота монумента - около трёх метров. На гранитном основании написаны самые известные цитаты Владимира Вольфовича.

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