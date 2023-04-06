В Москве обсудили развитие отечественного производства

Состоялись дискуссии с участием ведущих российских специалистов разных областей

Эффективное замещение иностранных технологий и развитие отечественного производства обсудили в Москве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований прошли дискуссии с участием ведущих российских специалистов разных областей. Выступили представители рабочей группы по подготовке новой концепции технологического развития страны до 2030 года. Были выделены основные направления, которые помогут укрепить суверенитет России.

"Паритет со странами, в данном случае дружественными странами, лидерами в критических технологиях и технологическое лидерство в сквозных. Я думаю, не секрет, что у нас очень хорошие инженерные школы, у нас хорошие математики, программисты, ядерщики, физики. Ну, в общем, у нас есть отличный задел, который даст нам возможность, или даёт нам возможность лидировать в некоторых отраслях", - говорит заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

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