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Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий возле станций метро

11:56
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Особое внимание уделят улицам около новых станций БКЛ

О планах по благоустройству территории возле станций метро и других транспортных объектов столицы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. Всего в этом году будет реализовано 62 проекта.

Особое внимание уделят улицам около новых станций Большой кольцевой линии метро. Обновят тротуары и дорожное покрытие, увеличат количество пешеходных переходов и парковок, улучшат освещение.

Например, рядом с метро "Нагатинский Затон" будет организован экомаршрут вдоль Коломенской улицы с велодорожками и площадками с видом на воду. Кроме того, приведут в порядок семь действующих транспортно-пересадочных узлов. Значительные работы запланированы и у новых станций Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линий метро. За последние годы в Москве благоустроили более 350 различных объектов транспортной инфраструктуры. 

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