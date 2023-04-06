Актер Станислав Любшин отмечает 90-летие

Артист продолжает активную творческую жизнь

Поздравления с юбилеем принимает Станислав Любшин. Блистательному актеру сегодня исполнилось 90 лет. И почти 70 из них он на сцене, отмечает "ТВ Центр".

В послужном списке народного артиста свыше 30 главных ролей в спектаклях. Ещё более внушительны его заслуги в кинематографе. Благодаря уникальному дару воплощать на экране самые разные образы Любшин снялся более чем в сотне картин: в легендарной ленте "Щит и меч". Еще были "Застава Ильича", "Пять вечеров", "Не стреляйте в белых лебедей".

Несмотря на почтенный возраст, актер продолжает активную творческую жизнь. День рождения встречает, готовя премьеру спектакля в МХТ имени Чехова. И признается, что, как и в юности, каждый раз нервничает перед выходом на сцену.

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