В Приморье растет популяция дальневосточного леопарда

Встает вопрос о расширении ареала их обитания

По последним подсчётам учёных, численность дальневосточного леопарда в Приморье увеличилась до 125 особей. Об этом свидетельствуют данные с многочисленных фотоловушек, установленных на территории нацпарка "Земля леопарда". С увеличением популяции пятнистых хищников растёт и необходимость расширения ареала их обитания.

Леопард под номером 260М вальяжно разлёживается после удачной охоты. Этот самец уже 9 месяцев находится в центре реабилитации. Сюда маленьким котенком его доставили в истощенном состоянии. Сейчас он окреп, научился самостоятельно добывать еду. И стал одним из главных кандидатов на участие в уникальной программе переселения этих редких диких кошек.

В ближайшее время леопарды начнут заново осваивать Уссурийский заповедник. Последний раз пятнистая кошка отмечалась здесь в тридцатых годах прошлого столетия. И сейчас в планах сотрудников нацпарка "Земля леопарда" вернуть хищника на свои исконные территории. Первыми переселенцами должны стать молодые здоровые самцы.

"Восстановить этот ареал и предназначено программой реинтродукции. Завести особей в Уссурийский, которые там будут размножаться и естественным путем расселяться. Мы должны обеспечить биоразнообразие нашим потомкам", - отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Сейчас основной ареал пятнистых хищников - это юг Приморья, Хасанский район. Ежедневно за жизнью животных здесь следят сотни фотоловушек. Недавно специалисты закончили колоссальную работу. Пересмотрели более миллиона снимков с камер. И посчитали - за последний год численность дальневосточных леопардов увеличилась. Сегодня на территории нацпарка проживает 125 особей. 49 из них самцы, 65 самок, а у 11 не удалось установить пол.

"Мы заинтересованы, чтобы популяция была генетически стабильная. 125 особей - мы не можем сказать, что это достаточная численность для популяции, тем более для такой ограниченной территории", - отметила начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.

Около 30 дальневосточных леопардов - большие любители путешествий за рубеж. Территория нацпарка "Земля леопарда" граничит с китайским Северо-Восточным нацпарком тигра и леопарда. Планируется, что в скором времени наблюдать за животными-туристами будет гораздо проще. Страны обсуждают вопрос создания международного резервата "Земля больших кошек".

"Это будет совместная охрана двух кошек. Синхронизация действий по патрулированию, рейдов. Мы сможем координировать действия успешнее удачнее лучше. Это также позволит сотрудникам в более упрощенной схеме находиться и на территории другого государства", - рассказала Мария Окулова, заместитель директора по экопросвещению и международному сотрудничеству ФГБУ "Земля леопарда".

Кроме того, специалисты надеются, что это позволит чаще обмениваться данными фотоловушек с китайскими партнерами. И иметь больше представлений об общемировой численности дальневосточных леопардов.

Один из основных показателей хорошей жизни пятнистой кошки - большое количество кормовой базы. На территории нацпарка, по оценкам специалистов, с этим проблем нет. Только оленей около 15 тысяч голов. Значит популяция дальневосточного леопарда может и дальше развиваться. Планируют, что к 2030 году их будет уже 150 особей.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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