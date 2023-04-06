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У Берлускони выявили серьезное заболевание

09:46
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Итальянский политик лежит в болньице

Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови.

Об этом в четверг, 6 апреля, написала итальянская газета Corriere della Sera. Речь идет о лейкемии (злокачественное системное поражение красного костного мозга).

"Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Именно оно стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом, это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение", - пишет газета.

Боли, которые его мучают, и пневмония последних дней – это осложнения, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме, рассказал собеседник издания.

О том, что 86-летнего Берлускони госпитализировали с пневмонией, стало известно накануне. Его положили в кардиологическое отделение интенсивной терапии миланской клиники Сан-Раффаэле.

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