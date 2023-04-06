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Захарова посоветовала НАТО уйти на пенсию

09:45
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Поведение альянса все более агрессивно

Финляндия стала очередной жертвой Североатлантического альянса. Власти страны решили распрощаться с многолетним нейтралитетом, превратив ее в плацдарм для сдерживания России, по сути – в прифронтовую зону. И на этом НАТО не намерена останавливаться.

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"Все чаще от генсекретаря альянса Столтенберга звучат заявления о глобальной роли альянса, необходимости его выхода за пределы традиционной зоны ответственности – Евроатлантики. Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что безопасность и НАТО - вещи несовместимые. В свои 74 года Североатлантический блок становится все агрессивнее, и ему пора уйти на пенсию. Так Захарова прокомментировала состоявшееся накануне заседание Совета НАТО на уровне глав МИД, приуроченное к 74-й годовщине существования альянса.

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