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В США назвали дату поражения Киева

10:15
  • четверг
  • 06 апреля 2023

У режима Зеленского обнаружили суицидальные наклонности

Неудачное контрнаступление ВСУ станет финальным аккордом конфликта на Украине. Он завершится поражением Киева летом 2023 года, считает отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

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"Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех", - заявил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia.

Конец лета, по словам Риттера – крайний срок. Конфликт может завершиться и раньше, так как полный разгром ВСУ все ближе. Украинские военные очень скоро будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению.

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