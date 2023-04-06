У режима Зеленского обнаружили суицидальные наклонности

Неудачное контрнаступление ВСУ станет финальным аккордом конфликта на Украине. Он завершится поражением Киева летом 2023 года, считает отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его, и теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех", - заявил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia.

Конец лета, по словам Риттера – крайний срок. Конфликт может завершиться и раньше, так как полный разгром ВСУ все ближе. Украинские военные очень скоро будут не в силах справляться с огромными потерями, что и приведет к поражению.

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