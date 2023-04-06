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В КЧР поймали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба

10:36
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Он участвовал в убийстве 15 российских военных

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Гражданин России Абдуллялим Джумагишиев 1981 года рождения участвовал в убийстве 15 российских военных у чеченской станицы Червлённая в 1999 году, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС России в октябре 1999 года", - говорится в сообщении спецслужбы.

Джумагишиева задержали в Ногайском районе КЧР. Ему предъявлено обвинение по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Суд заключил обвиняемого в СИЗО.

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Участник банды Басаева и Хаттаба
Участник банды Басаева и Хаттаба
Участник банды Басаева и Хаттаба
Участник банды Басаева и Хаттаба
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