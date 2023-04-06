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Авианосцы США и КНР сошлись вблизи Тайваня

10:45
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Палубная авиация пока не взлетала

Авианосец ВМС США USS Nimitz появился в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун". По данным властей Тайваня, Nimitz находится в 400 морских милях к востоку от острова. В то же время авианосец "Шаньдун" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая находится примерно в 200 морских милях к востоку от самой южной точки Тайваня.

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"Мы не можем сказать, пришел ли он сюда ради этого, но он оказался в этом месте и в этих обстоятельствах, так что теперь все взаимосвязано", - заявил глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн, выступая в парламенте. Отмечается, что взлетов палубной авиации пока не зафиксировано.

Днем ранее управление по безопасности на море китайской восточной провинции Фуцзянь сообщило, что Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива. Поволом стали сообщения о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ситуация вокруг острова обострилась после визита в Тайбэй в августе прошлого года Нэнси Пелоси, которая тогда занимала пост спикера палаты представителей США, передает РИА Новости.

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