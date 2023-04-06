Финское правительство ушло в отставку

Из-за нового состава парламента
Правительство Финляндии ушло в отставку. Премьер-министр Санна Марин передала президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке своего кабинета.
Решение принято в связи с избранием нового состава парламента, передает РИА Новости.
"Президент принял просьбу правительства об отставке и попросил его продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое правительство", - говорится в сообщении.
Ожидается, что новое правительство Финляндии появится до середины лета.
4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Ее флаг был поднят на флагштоке перед штаб-квартирой альянса.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"