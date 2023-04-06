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В Москве обсуждают развитие цифровых экосистем

11:58
  • четверг
  • 06 апреля 2023

В столице стартовал 13-й форум по управлению интернетом

Высокие технологии, в том числе искусственный интеллект и кибербезопасность, обсуждают в Москве на 13-м форуме по управлению интернетом.

Он открылся сегодня в Москве. Участники рассматривают широкий круг тем. Особое внимание - развитию цифровых экосистем, вопросам защиты критической инфраструктуры, борьбе с деструктивной информацией. По словам экспертов, России необходимо развивать не только внутренний рынок технологий, но и уделить внимание глобальной IT-кооперации.

"От вопросов импортозамещения, которые из разряда тех, которые, очевидно, должны быть решены, нужно перейти к нащупыванию тех областей, в которых у нас действительно может быть лидерство, как у IT-державы", - заявил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

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