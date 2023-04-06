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Бочкарёв: Готов монолит путепровода тоннельного типа на южном участке МСД

11:12
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Объект позволит снизить нагрузку на южный сектор МКАД

Строители завершили возведение монолитных конструкций левого и правого тоннелей путепровода в составе южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

"В полном объеме выполнены стены и перекрытия, а также лотковая часть. В рамках строительства уложено более 9 000 кубических метров бетона", – отметил он.

По словам Бочкарева, это ключевой объект в составе МСД, он позволит снизить нагрузку на южный сектор МКАД, а также прилегающую дорожную сеть.

"46-метровое искусственное сооружение объединит семь полос движения, три из которых обеспечат трафик в направлении центра города, четыре – в сторону области", - сообщил заммэра.

Генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков сообщил, что сейчас ведется подготовка внутренней части правого и левого тоннелей для проведения отделочных работ.

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