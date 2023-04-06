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Киев обвинил Берлин в провале Минских соглашений

11:32
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Германию уличили в "эгоизме"

Украина уличила Германию в эгоизме. Именно "эгоистические интересы" Берлина стали одной из причин провала Минских соглашений, заявил бывший украинский посол в ФРГ, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.

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"Германия так и не удосужилась стать, по словам Бисмарка, "честным маклером". Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, которые вышли в конце концов на первый план", — приводит слова Мельника РИА Новости.

Обозвавший как-то канцлера Германии Олафа Шольца "ливерной колбасой" украинский чиновник утверждает: Берлин вместо того, чтобы добиваться от Москвы выполнения минских договоренностей, решил "не раздражать россиян".

Заявления Мельника расходятся с признаниями украинского лидера. Владимир Зеленский ранее признался, что не планировал выполнять Минские договоренности. Также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявляли, что соглашения были всего лишь попыткой дать Украине время на перевооружение армии.

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