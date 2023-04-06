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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Насти Николаевой

11:21
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Девочке требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 14-летней Насти Николаевой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У Насти острый миелоидный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии. И теперь ей предстоит трансплантация костного мозга. Чтобы помочь организму девочки восстановиться после операции, ей понадобится поддерживающая терапия, но стоит она очень дорого.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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