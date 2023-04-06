В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана мамы

Женщина проигнорировала наставления врачей

В Карелии девочка едва не погибла на операционном столе из-за того, что ее мать обманула врачей.

Об этом в четверг рассказал на своей странице во "ВКонтакте" министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Младшей школьнице потребовалась операция. Накануне медики предупредили, что перед наркозом девочке нельзя есть и пить.

В день операции врачи еще раз уточнили у матери школьницы, соблюдались ли необходимые требования. Родительница сказала, что девочка ничего не пила и не ела. Во время операции выяснилось, что мама соврала.

"Во время наркоза и в конце процедуры девочка вдруг резко посинела, из носа и рта потекло очень много воды. И только умелые действия медиков предотвратили страшную трагедию. Иначе ребенок мог умереть", - рассказал Охлопков.

Все обошлось. Девочка раздышалась и пришла в сознание. Врачи еще раз спросили про соблюдение рекомендаций, и девочка рассказала, что перед операцией выпила целый стакан воды.

Потом после операции, когда передавали ребёнка маме, медики вновь спросили об этом и рассказали о случившемся. Мама, улыбаясь, подтвердила слова ребёнка. Случись трагедия, то с какой лёгкостью все стали бы обвинять медиков. И никто бы не обратил внимание на маленькое лукавство родителей, которое послужило истинной причиной трагедии", - рассказал глава регионального Минздрава.

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