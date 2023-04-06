В России с коронавирусом госпитализированы 1155 человек

Скончались 39 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1155 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 9371 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 10879 человек, скончались 39 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1589 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 125. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 862 человека, в Московской области – 213.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22689110 случаев заболевания, зарегистрировано 397459 летальных исходов.

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