Собянин: В этом году в метро поступит около 300 новых вагонов "Москва-2020"

Перед выходом на линии новые составы проходят специальную проверку

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об увеличении вагонного парка для курсирующих на БКЛ метро составов. По Большой кольцевой линии запустят еще 32 вагона инновационного поезда "Москва-2020".

"Интервалы между поездами сократятся, а сами поездки станут комфортнее. Для обслуживания составов в скором времени откроем третье депо Большой кольцевой линии - "Аминьевское", - рассказал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

По словам мэра, всего в метро города в этом году поступит порядка 300 новых вагонов "Москва-2020". Они тише, там увеличена вместимость пассажиров и установлено больше USB-зарядок.

Перед выходом на линии новые составы проходят специальную проверку. "Поезд должен проехать 300 километров без пассажиров. Если он прошел их без единого сбоя, его пускают в эксплуатацию", - рассказал Собянин.

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