ВС России сорвали атаку украинских войск под Красным Лиманом

Четко отработала артиллерия

ВСУ попытались вернуть потерянные ранее позиции на Красно-Лиманском направлении. Однако атаку сорвала артиллерия ВС России, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр".

"В результате огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе" - сообщил офицер.

Также украинские националисты предприняли попытку атаки на Червонодибровском участке. Были задействованы взвод 15 полка национальной гвардии Украины и 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ. По этим подразделениям нанесли удар расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки "Центр". По данным Минобороны, противник понес существенные потери и рассредоточился в лесном массиве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"