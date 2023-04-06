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ВС России сорвали атаку украинских войск под Красным Лиманом

11:59
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Четко отработала артиллерия

ВСУ попытались вернуть потерянные ранее позиции на Красно-Лиманском направлении. Однако атаку сорвала артиллерия ВС России, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр".

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"В результате огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе" - сообщил офицер

Также украинские националисты предприняли попытку атаки на Червонодибровском участке. Были задействованы взвод 15 полка национальной гвардии Украины и 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ. По этим подразделениям нанесли удар расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки "Центр". По данным Минобороны, противник понес существенные потери и рассредоточился в лесном массиве. 

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