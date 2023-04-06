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МВД подтвердило гибель полицейских в Ингушетии

12:19
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Ведется поиск боевиков

Министерство внутренних дел России (МВД) подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии.

"В ночь на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России", - сказали в пресс-центре.

Это старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД "Малгобекский" Башир Хаутиев, начальник пункта полиции "Петровский" УМВД по Туле Максим Алехин и помощник дежурного ИВС "Ефремовский" Тульской области Максим Родионов.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения.

Боевики, которые открыли огонь по силовикам, смогли скрыться. Ведется их поиск. Режим контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе продолжает действовать.

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