В Кремле оценили перспективы "отсутствия границ" между Украиной и Польшей

Москва будет следить за развитием ситуации

Кремль намерен следить за заявлениями Владимира Зеленского по отношениям Украины с Польшей. Пока что его план Москве непонятен, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей - например, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык - мы такие прецеденты видели по соседству от Украины. Вряд ли это можно как-то понять", - заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал слова Зеленского, сказанные на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой 5 апреля. Украинский лидер заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. Представитель Кремля предложил набраться терпения и следить за высказываниями Зеленского, чтобы понять его план, передает "Интерфакс".

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