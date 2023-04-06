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Российским школьникам расскажут о финансовой безопасности

15:06
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Занятия проводят эксперты Росифинмониторинга

Как не стать жертвой кибермошенников, предотвратить утечку персональных данных в сети интернет - об этом и многом другом российским школьникам расскажут на уроках по финансовой безопасности.

Занятия, которые проводят эксперты Росифинмониторинга, дали старт тематической международной олимпиаде. В этом году она пройдет уже в третий раз и объединит участников из 15 стран. Финал состязаний пройдет в октябре в образовательном центре Сириус. Главный приз для победителей - возможность поступить без экзаменов в ведущие вузы Международного сетевого института. По словам организаторов, участие в соревнованиях позволит получить не только полезный жизненный опыт, но и шанс построить успешную карьеру.

"Мы сегодня действительно живем в очень сложное время, когда технические возможности дают такие возможности, чтобы похитить деньги, вовлечь в какие-то преступные группировки - это первый круг вопросов, и второе - это попытаться вычленить из той массы ребят, которые сегодня желают обучаться, приезжать на олимпиаду, таких звездочек, которые в дальнейшем будут работать в государственных органах, в частном секторе", - отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

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