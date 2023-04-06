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В Москве презентовали онлайн-игру по повышению финансовой грамотности

14:50
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Игра включает теоретические вопросы и практические задания

Онлайн-игру по повышению финансовой грамотности "Мы считаем" презентовали сегодня в Москве. Её совместно подготовили специалисты Минфина, госкомпании Дом.рф и программы развития "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Как рассказали разработчики, игра состоит из четырёх блоков и включает теоретические вопросы, практические задания и контрольные тесты. Участникам доступны уникальные учебные материалы.

С их помощью можно изучить основы личного и семейного финансового планирования, банковские инструменты накопления и способы улучшения жилищных условий. За выполнение заданий конкурсанты получают баллы. Их можно обменять на призы от партнёров.

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