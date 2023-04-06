В Москве расширили программу неонатального скрининга

Новорождённых тестируют на 36 наследственных и врождённых патологий

В Москве расширена программа неонатального скрининга. С этого года массовое обследование новорождённых проводится по 36 наследственным заболеваниям. Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, теперь врачи при определённых результатах анализа смогут незамедлительно начать лечение.

Самые первый анализы у младенцев в Москве берут спустя сутки после рождения. Совсем небольшое количество крови - из крошечной пяточки и обязательно натощак. Это называется неонатальный скрининг, с его помощью детей проверяют на наличие генетических заболеваний.

"Эти заболевания у новорождённых, когда малыш только-только родился, могут никак себя не проявлять физически - нам будет казаться, что ребёнок абсолютно здоров, но заболевание имеет место быть, из-за этого важно рано выявить заболевание, чтобы малыша вовремя начать лечить", - рассказала заведующая отделением новорождённых ГКБ им. Юдина Марина Львова.

Пробы с анализами увозят в специальную лабораторию, где и происходит их расшифровка. Большая часть заболеваний на ранней стадии излечима, а ребёнок, когда вырастет, может даже не узнать о том, что его жизни угрожала опасность. Если же отклонения от нормы будут обнаружены, к лечению можно приступить буквально с первых дней жизни. Сейчас в столице тестируют новорождённых на 36 наследственных и врождённых патологий, раньше цифра была скромнее - 11.

Исследование проводят в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы. В прошлом году обследовали 110 325 новорождённых москвичей и выявили 99 разных заболеваний. Сейчас все дети получают необходимую медицинскую помощь. Выдаём им бесплатно лекарства и продукты для лечебного питания", - сообщил мэр Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Неонатальный скрининг с этого года доступен всем после оформления в роддоме свидетельства о рождении. После проведения анализа процедура оповещения проста: если родителям не сообщили результат - значит патологий не найдено, а если положительный, с ними свяжутся по личной почте или телефону. Результаты автоматически загружаются в электронную медицинскую карту ребёнка.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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