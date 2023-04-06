В Москве капитально отремонтируют "Дом-сороконожку"

13-этажный жилой дом в стиле брутализм был спроектирован в начале 1970-х

В Москве начали реставрировать советские многоэтажки необычной формы. Знаменитый дом на Беговой, стоящий на железобетонных опорах, словно на гигантских ногах. И круглый - на Довженко. Это не объекты культурного наследия, но без этих зданий история города была бы не полной.

"Дом-сороконожка", "Дом-осьминог", "Дом-авиатор" - какие только имена не присваивали москвичи необычному сооружению на стыке улицы Беговой и Ленинградского проспекта. С приходом теплых дней стены одной из самых известных советских высоток постройки 1978 года начали затягиваться строительными лесами. В доме начинаются работы по программе капитального ремонта жилья.

"Что касается фасада, мы расчистим, промоем, займемся герметизацией межпанельных швов, нанесем силиконовую эмульсию-гидрофобизацию. Это защитит дом от внешних осадков. Выполним ремонт входных групп, заменим окна в местах общего пользования, выполним ремонт железобетонных опор", - рассказал заместитель начальника строительного контроля по САО Евгений Антоненко.

13-этажный жилой дом в стиле брутализм в начале 1970-х был спроектирован группой советских архитекторов во главе со знаменитым Андреем Меерсоном. Жилые этажи будто воспарили над землей, опираясь на 40 бетонных опор. Это была новая система осознания места жилья в городе, роли жилья и освобождения земли от застройки. Впрочем, в те годы идею поняли не все.

"Изначально этот дом планировали как гостиницу для Олимпиады-80 на набережной Москвы-реки. Но затем проект был помещен на Беговую, чтобы при въезде в Москву встречать гостей. Поэтому версия о том, что дом поставлен на ноги, чтобы не скапливались выхлопные газы, на самом деле неправильная", - пояснила специалист по истории Москвы Мария Наговицина.

За ходом ремонта местные жители и ценители архитектуры следят с особым пристрастием. Ведь до сих пор капитальных работ в доме ни разу не проводилось.

К слову, использовать по назначению освободившееся пространство под домом начали лишь недавно, обустроив здесь спортивные площадки и места отдыха для жителей. Так своё время проект опередил на десятилетия. Сохранить первозданную красоту здания - одна из главных задач, которая сейчас стоит перед подрядчиками. Помимо фасада, в порядок приведут и внутренние инженерные системы дома.

Отремонтируют в этом году и сверстника знаменитой высотки на улице Довженко, что в Западном округе столицы. Один из круглых домов-близнецов, расположившейся недалеко от Мосфильма, и сам стал частым гостем в кино.

Долгое время существовала городская легенда, что строились круглые дома к московской Олимпиаде-80 и планировался целый квартал подобных зданий в форме пяти олимпийских колец. Однако задумка архитекторов была более прозаичной: воссоздать старый советский двор в многоэтажном формате, ну и добавить изюминку районам типовой застройки.

К 20-м годам нового столетия советская кинознаменитость порядком пообветшала: со стен начала облетать плитка, износились конструкции балконов. Всё это теперь приведут в порядок по новой технологии ремонта с помощью нанесения.

Всего по такой технологии в столице в этом году отремонтируют 150 панельных домов. Работы завершат до наступления холодов.

Татьяна Сидорова, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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