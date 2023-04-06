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Коммунальный флот Москвы готовят к открытию сезона навигации

15:06
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Специалисты приступили к спуску флота на воду

Коммунальный флот столицы готов к старту навигации на 90%. В его состав входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера и плавучие краны, сообщает "ТВ Центр".

Готовить суда к новому сезону начинают ещё осенью. Специалистам надо успеть привести в порядок корпуса. Поменять двигатели и рулевые комплексы. Сейчас приступили к спуску флота на воду. Сначала корабли и баржи при помощи автокрана аккуратно снимают с ремонтных платформ. Перемещают в акваторию.

"После спуска на воду на судах будут проведены дополнительно пуско-наладочные работы уже непосредственно на воде. И после этого будут приглашены эксперты российского квалификационного общества и государственной инспекции по маломерным судам для предъявления судов и допуска их к навигации", - сообщил начальник флота ГУП "Мосводосток" Григорий Прямушко.

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