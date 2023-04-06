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Пассажир пытался провезти через домодедовскую таможню 350 экзотических животных

15:09
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Среди обычных вещей были спрятаны несколько пластиковых контейнеров

Карликовые хамелеоны, пантеровые жабы, марципановые тараканы, гигантские многоножки! Всё это россиянин вёз на родину из ЮАР через Эфиопию. Но, преодолев тысячи километров, не прошёл "зелёный коридор" домодедовской таможни.

Сотрудники попросили туриста открыть рюкзак. Там среди обычных вещей были спрятаны несколько пластиковых контейнеров, в которых что-то шевелилось и поскрипывало. Оказалось, 350 экзотических рептилий и насекомых, обитающих в Африке! Часть погибла, не выдержав перемены температуры и весьма жёстких условий перелёта.

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