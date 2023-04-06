Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

Диверсантам нанесено огневое поражение
В Брянской области пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы ДРГ из 20 человек.
Все произошло в районе села Случовск Погарского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Подразделениями Вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - написал он в своем Telegram-канале.
В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.