Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

Диверсантам нанесено огневое поражение

В Брянской области пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы ДРГ из 20 человек.

Все произошло в районе села Случовск Погарского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Подразделениями Вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - написал он в своем Telegram-канале.

В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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