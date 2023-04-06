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Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

12:44
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Диверсантам нанесено огневое поражение

В Брянской области пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы ДРГ из 20 человек.
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Все произошло в районе села Случовск Погарского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Подразделениями Вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - написал он в своем Telegram-канале.

В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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