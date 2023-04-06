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Путин обсудил с представителем Эрдогана церемонию запуска АЭС "Аккую"

13:15
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Затрагивались и другие крупные совместные проекты

Реализация крупных совместных проектов – в частности, АЭС "Аккую" - обсудил российский президент Владимир Путин с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.  Россия намерена участвовать в церемонии загрузки ядерного топлива на атомную станцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Да, там обсуждалась тема реализации крупных проектов, которая на повестке дня между нашими странами, включая и "Аккую"... Еще раз, как мы говорили ранее, так или иначе Россия будет должным образом участвовать в этой церемонии", - сказал представитель Кремля журналистам.

Церемония загрузки ядерного топлива на первую АЭС в Турции, построенную с участием российской стороны, намечена на 27 апреля. Песков ответил на вопрос, шла ли речь на встрече Путина с  Калыном о возможности поездки российского лидера в Турцию, передает РИА Новости.

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