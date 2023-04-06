Собянин рассказал о строительстве новых социальных объектов на востоке Москвы

На востоке города построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Создание качественной социальной и спортивной инфраструктуры - важная часть развития районов Москвы. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр сообщил о планах строительства социальных объектов на востоке города, где в ближайшие годы будут построены семь школ и детсадов, а также один спорткомплекс.

Так, в детском саду в районе Соколиная Гора завершаются отделочные работы, а детсад в Косино-Ухтомском районе примет детей уже 1 сентября.

До конца следующего года четыре школы появятся в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский.

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