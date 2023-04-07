Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Не спешите делать выводы

Овны

То ли пусто, то ли густо: сегодня вы можете как заработать, так и потратиться. Постарайтесь контролировать себя и не делать импульсивных покупок под настроение.

Тельцы

Личную жизнь лихорадит: таково влияние Луны, расположенной сейчас в противоположном знаке. Постарайтесь не делать скоропалительных выводов, все проходит, и это пройдет!

Близнецы

Завал на работе или множество домашних дел могут вас озадачить. Побудьте немного пофигистом и отложите решение на понедельник, а в выходные хорошенько отдохните!

Раки

Марс в вашем знаке отлично себя чувствует в лучах вездесущих Меркурия и Луны. Вам сегодня будет легко учиться, запоминать, перемещаться, продавать и покупать.

Львы

Пора вспомнить о новых знаниях - сейчас самое время пройти какой-нибудь полезный тренинг. В выходные подумайте над этим: чему бы вам хотелось поучиться?

Девы

Меркурий - ваша главная планета - сегодня не в лучшей форме. Нет, ничего плохого день не принесет, но ваша уверенность в себе будет не на самой высокой отметке.

Весы

Продолжайте двигаться в направлении, выбранном вчера, - оно верное. Время работает на вас, с каждым днем вам будет все легче идти к своей заветной цели.

Скорпионы

В личной жизни - суета и полная неразбериха, Луна в вашем знаке схлестнулась с Меркурием. На всякий случай не бросайте слов на ветер и не спешите делать выводы.

Стрельцы

Вы сегодня можете почувствовать себя неважно: скажется усталость или недосып. Это неприятно, но можно исправить, если вы правильно проведете ближайшие выходные.

Козероги

Какой-то громкий день: вы можете сойтись с кем-то в споре или захотите послушать музыку на всю катушку. Это даст выход вашей энергии, так что шумите на здоровье!

Водолеи

Неудачный день в плане карьеры и бизнеса: вы не сможете договориться или наделаете ошибок. Зато для планирования выходных эта пятница отлично подходит!

Рыбы

Вам будет трудно достичь достойных результатов в учебе, но сами знаете: было бы желание! На всякий случай не расслабляйтесь и будьте готовы работать головой.

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