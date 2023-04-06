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Эксперт из США рассказал о "ночном кошмаре" Вашингтона

13:48
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Он касается отношений Москвы и Пекина

Борьба США с Россией и Китаем может развиваться по разным сценариям. И один из них стал ночным кошмаром для американских экспертов, признался бывший заместитель помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Деннис Уайлдер.

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Уайлдер обрисовал ситуацию, в которой Китай начинает боевые действия против Тайваня – и одновременно вместе с Москвой поощряет лидера КНДР Ким Чен Ына начать войну против Южной Кореи.

"Конфликт на два фронта в Тихом океане — это гораздо более сложная стратегическая проблема, особенно если Москва будет молчаливо или напрямую вовлечена в нее. Это тот вид сценария с низкой вероятностью, но большими последствиями, который не дает нам спать по ночам", — цитирует Уайлдера Washington Times.

Си Цзиньпин и Владимир Путин оба считают, что США представляют угрозу. Это "родственные души" с очень cхожим мировоззрением,  их главная цель - противодействие Вашингтону, считает эксперт.

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