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"Я всё, закончился": сбежавший в США режиссер Балагов завершил карьеру

13:51
  • четверг
  • 06 апреля 2023

На его счету - всего два фильма

Российский режиссер Кантемир Балагов сообщил в соцсетях, что завершает карьеру.

"Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно", - написал он, после чего удалил аккаунты.

Балагову 31 год, он ученик Александра Сокурова, постановщик фильмов "Дылда" и "Теснота", получивших призы Каннского кинофестиваля.

В марте 2022 года после начала СВО Балагов уехал из России в США.

Изначально Балагов был заявлен как постановщик первого эпизода сериала по видеоигре "Одни из нас", но в итоге он покинул проект и в титрах не значится.

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