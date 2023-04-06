Главное - безопасность: Путин встретился с главами новых регионов

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о решении проблемы водоснабжения и строительстве дорог

Строительство, коммунальная сфера и защита от обстрелов украинских боевиков стали главными темами рабочих встреч президента. Сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями новых регионов России, передает "ТВ Центр".

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о решении проблемы водоснабжения и строительстве дорог. Он подчеркнул, что в регионе стало безопаснее благодаря усилению контрбатарейной работы и ПВО. Количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось в два раза

Путин: "Конечно, самое главное - обеспечить безопасность. К сожалению, мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и к своим.

Пушилин: "Обстрелы уменьшились по той статистике, что у нас есть, в два раза. Безусловно, остаются еще сложные для нас районы и в Донецке, это Петровский, Куйбышевский".

Также Владимир Путин провел встречу с Леонидом Пасечником. Временно исполняющий обязанности главы Луганской республики доложил, что ситуация в регионе стабильная и находится под контролем. Число обстрелов со стороны Украины сократилось. Власти последовательно восстанавливают инфраструктуру и объекты энергетики.

Развитие инфраструктуры Запорожской области Путин обсудил с временно исполняющим обязанности главы субъекта Евгением Балицким. Один из важных проектов, который сейчас реализуют в регионе, это строительство большого детского медицинского центра.

Балицкий: "Поликлиника строится на 260 приемов".

Путин: "Я вас уверяю - эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах".

В Херсонской области благодаря помощи военных удалось наладить работу главной насосной станции, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. Это важно для сельского хозяйства - одной из главных отраслей экономики региона. Затронули и вопросы газоснабжения

Сальдо: "Газопровод есть, от Джанкоя он идет. Необходимо сделать ветку до Генической, а дальше уже распределять по всей области. Вот такая вот просьба, там 105 км где-то".

Путин: "Обязательно возьмемся, для людей это очень важно, мы это пронимаем. Это и в домохозяйствах другая ситуация, и экономика будет совсем другая"

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