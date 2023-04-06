Twitter вернул аккаунты RT и Sputnik в результаты поиска

Стали доступны и китайские СМИ

Аккаунты российских СМИ RT и Sputnik снова стали отображаться в результатах поиска Twitter. Соцсеть выдает сразу несколько аккаунтов Sputnik, в том числе китайскую и испанскую версии. Несколько опций доступны и при поиске Russia Today - в частности, RT на русском и RT America.

Sputnik и аккаунты RT исчезли из поиска Twitter в 2020 году. В медиагруппе "Россия сегодня" сравнили эти действия с цензурой. Теперь аккаунты появились, но они все еще отмечены как связанные с российским государством.

Осенью прошлого года соцсеть приобрел за 44 миллиарда долларов американский предприниматель Илон Маск. Он пообещал либерализовать редакционную политику и создать совет модерации контента. Отмечается, что теперь ограничения не действуют и при поиске в Twitter китайских государственных СМИ - в результате поиска отображаются агентство Синьхуа и газета "Жэньминь жибао".

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