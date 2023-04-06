"Фундаментальные переговоры": Лукашенко рассказал о встрече с Путиным

Лидеры двух стран встретились 5 апреля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров 5 апреля приняли решение по всем вопросам. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал белорусский лидер.

Общение политиков продолжалось более шести часов и завершилось ночью. По словам Лукашенко, это были "фундаментальные переговоры", сфокусированные, в числе прочего, на вопросах обороны. Лидеры двух государств обсуждали темы, которые не войдут в повестку заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Выступая на заседании в Кремле, Лукашенко отметил, что значение Союзного государства как уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. По совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период этот союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений, считает белорусский президент.

Политик также отметил, что, планомерно расширяя правовую базу взаимодействия, Москва и Минск открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничества научных кругов и творческих коллективов, партнерства молодежных объединений. Свобода передвижения граждан и капитала, равные возможности для образования и трудовой деятельности — все это неоспоримые преимущества интеграции в глазах обычных белорусов и россиян, цитирует Лукашенко БелТА.

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