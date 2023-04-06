ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Фундаментальные переговоры": Лукашенко рассказал о встрече с Путиным

15:18
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Лидеры двух стран встретились 5 апреля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров 5 апреля приняли решение по всем вопросам. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал белорусский лидер.
Путин принял Лукашенко в Кремле

Общение политиков продолжалось более шести часов и завершилось ночью. По словам Лукашенко, это были "фундаментальные переговоры", сфокусированные, в числе прочего, на вопросах обороны. Лидеры двух государств обсуждали темы, которые не войдут в повестку заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Выступая на заседании в Кремле, Лукашенко отметил, что значение Союзного государства как уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. По совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период этот союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений, считает белорусский президент.

Политик также отметил, что, планомерно расширяя правовую базу взаимодействия, Москва и Минск открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничества научных кругов и творческих коллективов, партнерства молодежных объединений. Свобода передвижения граждан и капитала, равные возможности для образования и трудовой деятельности — все это неоспоримые преимущества интеграции в глазах обычных белорусов и россиян, цитирует Лукашенко БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.