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ФСБ и КГБ Белоруссии совместно задержали террориста

15:40
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Москва и Минск сотрудничают в области безопасности

Россия и Белоруссия провели совместную операцию по задержанию террориста, проникшего на белорусскую территорию. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко в Кремле на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
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Политик уточнил, что операция проводилась российской Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Комитетом государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь.

По словам Лукашенко, задержанный террорист "проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну", однако сотрудники ФСБ и КГБ "накрыли всю сеть", а "россияне дорабатывают здесь, в России, по другим направлениям".

В ходе встречи российский и белорусский лидеры обсуждали тему безопасности, Лукашенко, по его словам, рассказал Путину, что "просто потоком из Украины пошло оружие — в Россию, через Россию к нам", при этом "схроны — что в Беларуси, что в России — оружия и взрывчатки есть".

Однако Москва и Минск создали эффективную систему обороны и обеспечения безопасности, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск и единая система ПВО. Предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность Союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков миграции, контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности, цитирует Лукашенко БелТА.

В марте в Белоруссии задержали жителя Крыма, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) для попытки диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. Воздушное судно не пострадало. В КГБ Белоруссии рассказали, что фигурантам дела о теракте против российского военного самолета может грозить смертная казнь.

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