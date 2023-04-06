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Ловушка для Зеленского: в Киеве разгадали хитрый план Запада по Украине

15:26
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Союзники готовы сдать украинского лидера

Запад приготовил Владимиру Зеленскому ловушку. Союзники намерены сдать украинского лидера сразу после провала разрекламированного контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

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"Европа устала от Украины и хочет, чтобы все скорее закончилось, однако они не могут открыто предать Киев", — приводит комментарий Соскина РИА Новости.

Поскольку ВСУ провалит контрнаступление, несмотря на поставки натовской техники, всем станет ясно, что Киев не способен противостоять мощи российской армии. Новых поставок оружия не будет, следовательно, Зеленский лишится возможности продолжать военные действия, считает эксперт.

Зеленский попадает в ловушку: по плану западных стран, у него нет другого пути, кроме мирного соглашения, на которое украинский лидер пойдет под давлением Вашингтона.

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