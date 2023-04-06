Макрону не удалось отговорить Пекин от поддержки России

КНР выступает за политическое решение украинского конфликта

Грандиозного прорыва от этого визита никто, кроме самого Эмманюэля Макрона, и не ждал. Однако протокол и банальная вежливость, конечно, предполагали торжественную церемонию приветствия. По площади у Дома народных собраний маршем прошел почетный караул, а председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции наблюдали за действом с трибуны.

Это очень по-китайски - отмечать в партнере, с которым на самом деле все сложно, только лучшее, изрядно преувеличивая достоинства. Отсюда - и слова китайского премьера Ли Цяна в преддверии переговоров о том, что Макрон - первый западный лидер, которого приняли в Пекине после начала третьего срока товарища Си. Отсюда - и статья в Global Times с комплиментами, которых высокий гость едва ли заслуживает: "Бывший президент Франции Шарль де Голль придерживался независимой внешней политики для защиты национального суверенитета своей страны. Сегодня мы также можем видеть это в президенте Макроне".

Нарочито теплый прием дает свои плоды. Достигнуто крайне выгодное для Пекина соглашение - французская компания Airbus откроет вторую линию по сборке самолетов в Китае, удвоив таким образом не только свои мощности, но и прибыль Поднебесной. При этом Макрону реализовать свою главную цель - отговорить Си Цзиньпина от поддержки России - явно не удается. Переговоры в Пекине вместо шести часов, на которые рассчитывал Париж, продолжались всего полтора.

"Китай и Франция договорились углубить сотрудничество в различных областях: таких, как аэрокосмическая и гражданская атомная промышленность. Что касается темы конфликта на Украине - Пекин, как и ранее, выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров. Мы уверены, что политическое решение может быть достигнуто", - заявил китайский лидер.

Даже западная пресса, в частности, американское издание Politico, констатирует провал Макрона. На фоне традиционно взвешенной и довольно нейтральной речи китайского лидера французский президент выглядит неуверенно и даже истерично.

"Россия, постоянный член Совбеза ООН, нарушила Устав и напала на Украину. И мы не можем смириться с такой ситуацией. Никто не должен нарушать территориальную целостность и суверенитет другой страны. Уверен, что могу рассчитывать на господина Си в том, что он сможет вразумить Россию. И вернет ее за стол переговоров", - сказал Макрон.

Надежды коллеги председатель КНР оставил без комментариев, во всяком случае - публичных. А вот в Кремле отметили: Китай действительно обладает эффективным и внушительным потенциалом посредника. Однако шансы быстро урегулировать конфликт дипломатическим путем сейчас невелики.

"С Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования, исходя из той позиции, которая декларируется из Киева. И пока иных путей для нас, кроме как продолжение СВО, нет", - указал Дмитрий Песков.

Тем более, что только сегодня якобы миротворческий посыл Парижа серьезно скомпрометировал бывший президент Пятой Республики Франсуа Олланд. В разговоре с российскими пранкерами, представившимися Петром Порошенко, он подтвердил намерение Запада воевать до последнего украинца. Признал, что Франция напрямую участвовала в украинском госперевороте. А также снова заявил, что подписанные им Минские соглашения были лишь уловкой, чтобы выиграть для Киева время и накачать Украину оружием.

"Думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать возможность Украине восстановиться, укрепить свои военные возможности. Сегодня переговоры с Путиным привели бы к статус-кво. Поэтому пока Украина в состоянии продолжать борьбу, пока Украина в состоянии заставить русских отступить, никаких переговоров быть не может", - заявил Олланд.

Он в этом разговоре вообще не стеснялся в выражениях и сказал даже, что "победа над Москвой позволит Западу поставить на место и Пекин". Едва ли это помогло Макрону. Усугубила положение и Урсула фон дер Ляйен, которую французский лидер прихватил с собой в Китай. Сразу после встречи с товарищем Си глава Еврокомиссии решила вставить свои пять копеек по вопросу Тайваня: "Стабильность в тайваньском проливе имеет первостепенное значение. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять статус-кво угрозой применения силы в этом регионе".

Это лицемерное заявление фон дер Ляйен делает в то самое время, когда на острове - без согласования с Пекином - гостит двухпартийная делегация американских законодателей. А президента Тайваня принимают в США.

Ответ китайского внешнеполитического ведомства следует нетипично жесткий.

"США вступили в сговор с Тайванем, попустительствовали сепаратистским силам. Этот шаг серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских соглашений. Китай примет решительные меры для твердой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности. То же можно сказать и про украинский конфликт. Я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность за происходящее там", - заявил Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.

Однако ответственность - это, похоже, вообще не про НАТО. И не про коллективный Запад в целом. Там вовсю разгоняют теперь уже не только антироссийскую, но и антикитайскую истерию. Из последнего: в международном валютном фонде заявили, что противостояние Вашингтона и Пекина грозит миру ростом глобального уровня бедности. И виновата в этом, конечно, только Поднебесная.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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