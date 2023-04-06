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Во Львове снесли храм во имя равноапостольного князя Владимира

17:04
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Мэр города злорадствует

На Украине борьба с канонической православной церковью с каждым днем приобретает всё более чудовищные масштабы. Радикалы теперь не просто захватывают религиозные объекты и святыни, а уничтожают их, передает "ТВ Центр".

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Во Львове сегодня снесли деревянный храм во имя равноапостольного князя Владимира. Националисты уже долгое время запугивают его прихожан и священнослужителей, но угрозы не сработали. Тогда был найден формальный повод - постройку признали незаконной.

Уже известно, что это территорию намерены передать раскольникам, которые возведут там собственный храм. Мэр Львова злорадствует - заявляет, что пал последний в городе форпост православной общины Московского Патриархата.

Напряжение нарастает и в Киеве, где продолжается молитвенное стояние верующих, которые пытаются предотвратить захват Киево-Печерской лавры.

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