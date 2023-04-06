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Минфин пообещал приток валюты в Россию

16:01
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Он будет связан с ценами на энергоносители

Рубль будет укрепляться на фоне увеличения цен на российские энергоносители. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Как отметил глава Минфина, цена рубля зависит от торгового баланса. Поскольку "сейчас, мы видим, цены на российские энергоносители увеличиваются, поэтому будет больше притока валюты".

Это, в свою очередь, будет оказывать влияние на укрепление российского рубля, рассказал министр в интервью Telegram-каналу Shot. При этом Силуанов заявил, что россиянам "не надо играть в эти валютные игры", поскольку "никогда не выиграешь".

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия уверена в востребованности своих нефти, газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля в мире. В частности, одними из крупных потребителей российских энергетических ресурсов является Китай.

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