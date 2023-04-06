Минфин пообещал приток валюты в Россию

Он будет связан с ценами на энергоносители

Рубль будет укрепляться на фоне увеличения цен на российские энергоносители. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Как отметил глава Минфина, цена рубля зависит от торгового баланса. Поскольку "сейчас, мы видим, цены на российские энергоносители увеличиваются, поэтому будет больше притока валюты".

Это, в свою очередь, будет оказывать влияние на укрепление российского рубля, рассказал министр в интервью Telegram-каналу Shot. При этом Силуанов заявил, что россиянам "не надо играть в эти валютные игры", поскольку "никогда не выиграешь".

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия уверена в востребованности своих нефти, газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля в мире. В частности, одними из крупных потребителей российских энергетических ресурсов является Китай.

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