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Московские дороги промоют шампунем четырежды за месяц

15:51
  • четверг
  • 06 апреля 2023

В узких местах придется мыть вручную

С московских трасс смоют следы зимы. В столице проведут комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров и дворов. Коммунальщики используют специальный шампунь, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники", - цитирует Бирюкова "Интерфакс".

По словам заммэра, шампунем удаляются стойкие загрязнения, которые невозможно смыть просто водой - например, мазутные и масляные пятна. При этом в недоступных для техники местах все промоют вручную – этим займутся комплексные бригады работников коммунальных служб.

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