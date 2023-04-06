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Вьетнам заверил в неприсоединении к санкциям против России

16:16
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Страна рада развитию стратегического партнерства с Россией

Вьетнам не поддерживает санкции против России и попытки ее изоляции. Такое заявление в четверг, 6 апреля, сделал вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь.
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Политик встретился с заместителем главы российского правительства Дмитрием Чернышенко, который поблагодарил Вьетнам за теплый прием, напомнив, что это надежный и давний партнер России, а отношения двух стран уже более 70 лет не подвержены изменениям и конъюнктуре.

Фам Минь Чинь отметил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией".

При этом вьетнамский премьер заявил, что его страна — ответственный участник международного сотрудничества, который не выбирает сторону, а выбирает правосудие, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия и Вьетнам нацелены на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. При этом особое внимание уделяется продвижению двусторонних торгово-экономических связей.

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