Путин оценил успешность интеграции России и Белоруссии

Развитие Союзного государства продолжается

России и Белоруссии уже удалось добиться многого в процессе интеграции в рамках Союзного государства. Такое заявление в четверг, 6 апреля, сделал российский лидер Владимир Путин.

Президент России выступил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле.

Как отметил Путин, Москва и Минск существенно укрепили сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, при этом планируется продолжить наращивание сотрудничества в вопросах безопасности — акцент будет сделан именно на системе безопасности Союзного государства.

Российский лидер напомнил, что Россию и Белоруссию объединяет традиционная дружба, общие культурные, духовные и нравственные ценности — именно на этой основе страны вместе строят Союзное государство.

При этом отлажены обширные взаимовыгодные торгово-экономические связи, значительно укрепилось сотрудничество в оборонной, научно-технической, образовательной, культурной и других областях, цитирует президента России РИА Новости.

На заседании также отмечалось, что Россия и Белоруссия реализуют 60 научно-технических программ, которые помогут в импортозамещении в различных отраслях.

Развивается торговля в рамках Союзного государства: стоимостные обороты за последние 27 лет выросли в 4,5 раза.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что значение Союзного государства как уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. По совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период этот союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений, считает президент Белоруссии.

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