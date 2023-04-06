Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовиками

Под обстрелом - израильский город Шломи на севере страны. Одна из ракет, как отмечают СМИ, упала на заправку, расположенную в жилом квартале. Из здания валит черный дым. Осколками и взрывной волной задело дом.

Это самый мощный обстрел за последние 17 лет - Ливан выпустил по Израилю не менее 30 ракет. Как минимум 15 из них перехватила местная система ПРО "Железный купол". Под бомбардировки попали Тель-Авив, Хайфа и Нетания. На севере страны для гражданской авиации закрыто воздушное пространство. Во многих городах звучат сирены.

Эксперты считают, что подобный военный ответ Ливана спровоцирован разгоном верующих в иерусалимской мечети Аль-Акса. Впрочем, источники, близкие к организации "Хезболла" заявили, что та к ударам не причастна.

Накануне в здании мечети забаррикадировалась агрессивно настроенная палестинская молодежь. В силовиков летели камни и палки. Военные в стенах одной из главных мусульманских святынь тоже не церемонились. В ход шли электрошокеры и резиновые пули. Молящихся выводили из мечети силой - есть пострадавшие.

Беспорядки на Храмовой горе - святом для иудеев и мусульман месте - вспыхнули еще в среду, когда армия обороны Израиля провела там первый рейд. Власти еврейского государства утверждали, что в мечети засели палестинские радикалы, которые планировали напасть на иудейских паломников. Они, в свою очередь, якобы собирались провести в Аль-Аксе религиозные обряды, хотя по текущему статус-кво им делать это запрещено. В результате потасовок травмы получили 100 человек. Около 400 участников были задержаны.

Практически сразу из Сектора Газа по Израилю вылетели несколько ракет. Ответ не заставил себя ждать

"Мы поразим любого, кто попытается причинить нам вред, и вынудим платить высокую цену, которая заставит сожалеть об угрозах в адрес граждан нашей страны и армии обороны Израиля", - заявил Йоав Галант, министр обороны Израиля.

В Секторе Газа, на западном берегу реки Иордан и в израильских городах с арабским населением - масштабные протесты и стычки с полицией. Звучат призывы к джихаду, причем не только в зоне конфликта, но и далеко за ее пределами - даже на улицах американских городов. Палестина обратилась к международному сообществу с требованием немедленно осудить действия израильских военных.

ООН призывает обе стороны воздерживаться от насилия. Об опасности полномасштабного конфликта предупредили в российском МИДе: "Подобные события в очередной раз подтверждают, что без комплексного политического урегулирования застарелого конфликта прервать "замкнутый круг" насилия не удастся. Никакие полумеры и запоздалые решения, концентрирующиеся на сиюминутных вопросах, не смогут обеспечить долгосрочную и устойчивую стабильность в регионе".

В ответ на атаку со стороны Ливана Израиль нанес удары по югу страны. Премьер Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с правительством.

Александра Сергомасова, Кристина Мамиконян, Артем Боев, "ТВ Центр"

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