Жителям Севастополя объяснили звуки взрывов

Ситуация в городе остается спокойной

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций в четверг, 6 апреля, проводят в Севастополе плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, работы проводятся 6 апреля с 16 до 18 часов. В это время будет ликвидировано большое количество боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, в том числе немецкой авиационной бомбы SD-250, которая была обнаружена накануне в районе улицы Ерошенко.

Губернатор Севастополя отметил, что "будет громко, поэтому предупреждаю заранее".

При этом в самом Севастополе сохраняется спокойная ситуация, подчеркнул политик.

4 апреля Развожаев сообщал, что в Севастополе могут быть слышны звуки стрельбы, они связаны с учебными маневрами, в том числе с профилактической работой в рамках ППДО (противоподводно-диверсионная оборона).

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