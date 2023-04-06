Собянин пригласил москвичей на бесплатные городские спортивные тренировки

В столице здоровому образу жизни уделяется особое внимание

Сегодня - Международный день спорта. Он призван напомнить о значимости физической культуры, ее созидательной роли в развитии и миротворчестве.

Особое внимание здоровому образу жизни уделяется в столице. О спортивных программах, которые разработаны для горожан, в Telegram рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале апреля в городе начался беговой сезон. Этой весной пройдет четыре старта, среди них - любимый многими Московский полумарафон.

Также горожане могут совершенно бесплатно поучаствовать в проекте "Мой спортивный район". Занятия проводят опытные тренеры круглогодично три раза в неделю на свежем воздухе.

Почти 40 оздоровительных программ предлагает людям старшего поколения "Московское долголетие". А подготовленные москвичи могут попробовать сдать нормы ГТО. Тем, кто выполнит нормативы, вручают золотой, серебряный или бронзовый знак.

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