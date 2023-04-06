Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Глава Минобороны посетил предприятие ОПК "Арзамасский машиностроительный завод"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ОПК "Арзамасский машиностроительный завод" в Нижегородской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр". Сергею Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в российской армии", - говорится в сообщении.

Министру новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава.

"Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения", - уточняется в сообщении.

Руководители предприятия доложили главе Минобороны о повышении защитных свойств брони с учетом существующих требований к защищенности и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции.

Шойгу отметил эргономику внутреннего пространства бронированных образцов военной техники, что обеспечивает экипажу и личному составу удобство эксплуатации бронемашин и применения вооружения в бою.

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